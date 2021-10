Bart De Wever niet onder de indruk van ultimatum Lachaert: “Als u stil bent, hoort u mijn knieën knikken van de schrik”

Koffie met Schiltz

Rechtstreeks contact tussen de twee voorzitters is er echter nog niet geweest, vertelt hij in Wakker op Zondag: “Hij is diegene die hier ultimatums en eisen stelt. Het gaat niet om Lachaert, maar wel om meneer Schiltz. Ik heb hem laten weten dat we wel eens een koffie zullen gaan drinken als het ultimatum afgelopen is.”

En hoe moet het nu verder? “ Ik ga mijn meerjarenbegroting maken en verder werken. Ik heb respect voor Claude Marinower, het is een moeilijke maar zeer correcte man. Zoals ik hem ken gaat hij tot de laatste seconde doorwerken.” Toch heeft de burgemeester de indruk dat de liberalen liever oppositie zouden voeren: “Dan moeten we gewoon de akte ongedaan maken. Ik haat dat ik in de kranten moet lezen dat er een crisis is in mijn coalitie.”