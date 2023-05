Bart De Wever (N-VA) kon 10 Miles niet lopen... door coronabesmetting

Helemaal mee met artifi­ciële intelligen­tie? Wel als het aan deze 25 studenten ligt

Bedrijven op een toegankelijke manier kennis laten maken met generatieve, artificiële intelligentie (AI) zoals de bekende chatrobot ChatGPT. Dat is de missie van 25 studenten van Thomas More met hun tijdelijk communicatiebureau ‘Aiai’. Zeven weken lang zullen de studenten als een echte onderneming werken om ze klaar te stomen voor een job in de communicatiewereld.