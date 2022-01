Bart De Wever (N-VA) is verlost van tien dagen isolatie: “Veel kunnen lezen en schrijven. De mist trekt op”

Antwerpen Antwerpse maakt podcast over mode op het werk: “Vrouwen worden strenger beoordeeld op hun uiterlijk dan mannen”

Mode iets oppervlakkigs? Niet volgens de 26-jarige Lynn Mikolajczak. De Antwerpse ex-juriste lanceerde een eigen podcast, Work Fashion Talks, over de juiste outfits op het werk. Ze gaat in gesprek met professionele vrouwen om te ontdekken wat mode voor hen betekent, hoe het hen ondersteunt in hun carrière en hoe het hen mogelijk maakt om de strijd aan te gaan met de uitdagingen waarmee vrouwen nog steeds te maken hebben in een professionele context. “Mode is wel degelijk een tool die je doelgericht kunt inzetten voor je carrière”, aldus Lynn.

12 januari