Bart De Wever (N-VA) drukt voetsporen oud-Antwerps burgemeester Bob Cools (Vooruit): Voka geeft hem ereplek in Galerij der Prominenten

AntwerpenBart De Wever (N-VA) krijgt er een ereplek bij: ondernemersnetwerk Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland neemt hem in september op in de Galerij der Prominenten. “Omdat hij een grote dynamiek in Antwerpen heeft teweeggebracht”, zegt directeur-generaal Luc Luwel.

De Wever is de 34ste in de stilaan indrukwekkende rij van belangrijke Antwerpse figuren. Soms zit er al eens een duo bij, zoals Inge Onsea en Esfan Eghtessadi van modemerk Essentiel Antwerp in 2019. Bij de laureaten vinden we nog grote namen als ondernemers Fernand Huts (Katoen Natie) en Vic Swerts (Soudal), oud-gouverneurs Dries Kinsbergen (1926-2016) en Camille Paulus, oud-burgemeester Bob Cools, kunstenaars Panamarenko (1940-2019) en Jan Fabre, en modeontwerpers Linda Loppa en Dries Van Noten.

Fabre

Fabre is overigens niet uit de galerij gehaald. “We hebben hem in 2014 de eretitel gegeven voor zijn verdiensten als kunstenaar. Toen was er geen vuiltje aan de lucht”, klinkt het bij Voka.

Opmerkelijke bijdrage

Luc Luwel: “We kiezen mensen die op cultureel, economisch en maatschappelijk vlak een opmerkelijke bijdrage leveren aan de uitstraling van de regio. De keuze voor Bart De Wever is ingegeven door wat hij als burgemeester voor zijn stad doet, niet als partijvoorzitter. In Antwerpen wordt veel gebouwd, hij zorgt voor veel dynamiek. Hij verdient ten volle onze bekroning. We wilden ook niet wachten tot 2023, want in het jaar voor dubbele verkiezingen is dat niet aangewezen.”

De Wever wordt met een gouden plaat in de galerij vereeuwigd op woensdag 14 september.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.