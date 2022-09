Bart De Wever laat drie handelszaken bestuurlijk sluiten voor drugsgerelateerde feiten

Wilrijk In dit nieuwe internaat in Wilrijk wonen topsport­stu­den­ten als gediscipli­neer­de koningen: “Voor alle honderd leerlingen een schema en dieet à la carte”

Vroeg opstaan, trainen, naar de les en vroeg naar bed. Het traject van de leerlingen van de tweede en derde graad van de Topsportschool Antwerpen zal niet snel wijzigen, al spenderen ze het vanaf dit schooljaar in een gloednieuw internaat. In tegenstelling tot het oude internaat in Edegem ligt deze op een boogscheut van het schoolterrein in Wilrijk: “Voor de crème de la crème van de jonge sportatleten.”

