Bart De Wever in de bres voor Antwerpse Handjes nadat die aan gruweldaden in Congo gelinkt worden: “De stap van woke naar waanzin is snel gezet”

Antwerpen Niet langer enkel katerfood: keten brengt hippe kapsalons in vijf steden bij je thuis

11:36 Een kebabzaak binnenstappen op een ongoddelijk uur om een vettige kapsalon binnen te steken na een nachtje uit? Het is voor iedereen al een héle tijd geleden, maar voortaan kan je ook op Uber Eats en Deliveroo een kapsalon bestellen. Al gaat het hier niet over een bakje friet met kebab, kaas en een symbolisch beetje sla, maar een heleboel hippe variaties daarop. Daar zorgt Kapsalon - Loaded Street Food voor, in hun ghost kitchens in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen.