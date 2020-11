Bart De Wever: "Het had geen enkele zin om de koopzondag in Antwerpen te annuleren”

“De koopzondag annuleren had geen enkele zin”, stelt De Wever. “In toeristische centra mogen winkels op zondag de deuren openen, of het nu koopzondag is of niet. Als je de koopzondag schrapt, betekent dat dus niet dat er geen winkels open zijn. Alleen een totaal sluitingsgebod is zinvol. Ik ben zaterdag nagegaan of er toeristische centra waren waar de burgemeesters een sluitingsbevel zouden geven. Dat bleek nergens het geval. Op veel plaatsen, zoals Gent, Leuven, Maasmechelen of Oostende waren er winkels open. Net als in Breda, Roosendaal (Rosada) en Maastricht. Daarom heb ik in de vroege namiddag zaterdag beslist dat eenzijdig optreden zinloos was. De mensen zouden naar andere steden gaan. Ik koos voor: regels volgen en een zeer strenge handhaving.”