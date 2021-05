Barista Sam (35) fietst met mobiele koffietafel naar uitvaart: “Om nog letterlijk een bakje troost te kunnen aanbieden”

Voetbal Traditieclubs Eddy Crocaerts (Berchem Sport) over de tijd van toen: ”Debuut om nooit te vergeten”

3 mei Eddy Crocaerts (66) beleefde met Berchem Sport een memorabel debuut in eerste klasse in de derby op Antwerp. “Ik viel bij de jeugdploegen meermaals naast de ploeg wegens te klein”, vertelt Crocaerts. “Op advies van een dokter heb ik me daarom jarenlang beziggehouden met powertraining. Groter werd ik er helaas niet door. Kracht en karakter werd wel mijn eigenschap. Ik was wat men omschrijft als een laatbloeier.”