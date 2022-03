Bach komt naar de stad: onder andere Astrid Stockman brengt 17de eeuwse muziek in reeks concerten

Antwerpen Havensche­pen Annick De Ridder (N-VA): “Onbegrij­pe­lijk dat communis­ten tegen havenfusie stemmen, terwijl we net gaan voor méér jobs in Antwerpen en Zeebrugge”

De Antwerpse gemeenteraad keurde maandag de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge goed. Port of Antwerp krijgt 80 procent van de aandelen in handen, Port of Bruges 20. Oppositiepartij PVDA stemde tegen omdat ze twijfelt aan de zekerheid voor mensen die in Antwerpen en Zeebrugge dezelfde job doen. “Onbegrijpelijk”, reageerde havenschepen Annick De Ridder (N-VA). “We gaan net voor méér jobs.”

28 maart