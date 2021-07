Axel Daeseleire brengt ‘Bakens van Hoop en Licht’: “Het einde van de tunnel is in zicht”

ANTWERPEN Muziek­cafés komen met nieuw vijfdaags festival RUIS: “Stroom door van locatie tot locatie”

7 juli In volle lockdown sloegen drie Antwerpse muziekcafés van onder de kathedraaltoren de handen in elkaar voor de digitale concertavonden ‘RUIS’. Deze zomer doen De Muze, Cabron en Witzli-Poetzli het ook mét live publiek op het Stroomplein aan de Scheldekaaien én exposities in de kroegen zelf. The Glücks, The Brums en Matt Watts Group vormen de headliners van het festival.