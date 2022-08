AWV vernieuwt verlichting en wandplaten in Kennedytunnel, werken duren tot midden mei 2023

Antwerpen Al derde brand aan historisch gebouw in Antwerpen op amper zes weken tijd

De brand die gisterenavond woedde in de Antwerpse Boerentoren, is al de derde grote brand in een historisch gebouw in de grootste Vlaamse stad in amper zes weken tijd. Begin juli werd een gebouw van Universiteit Antwerpen volledig vernield bij een grote dakbrand. En vorige week nog brandde Kasteel Boekenberg in Deurne uit.

7:36