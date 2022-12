Auto’s genoeg, maar ze blijven te lang in de haven staan of geraken er soms niet: “Kans dat het in 2023 verbetert, is klein”

Antwerpen De opvallend­ste weetjes van het jaar: wist je dat het Stadhuis pal voor een rij gildehui­zen is neergezet?

In juni gingen alle wist-je-datjes over het Stadhuis: dat ging na jaren renovatie opnieuw open die maand. Het stadhuis werd gebouwd tussen 1561 en 1564 en is een van de belangrijkste gebouwen in onze stad. Maar wist je dat het stadhuis destijds pal voor een paar oude gildehuizen is neergezet, die oorspronkelijk op de Grote Markt stonden?

28 december