Autofirma verhuurt Lamborghini’s aan drugscriminelen ; zaakvoerders veroordeeld voor witwassen

Het Difa-team (DIFA staat voor “Directe en Indirecte Financiële aanpak) van politie- en inspectiediensten viel in mei 2019 binnen bij verhuurbedrijf Exclusive Quality Cars aan de Boterlaarbaan in Deurne. De actie kwam er nadat heel wat beleidsmakers zich afvroegen waarom er zoveel luxewagens - in de volksmond ‘patserbakken - met Duitse nummerplaten in Antwerpen rondreden. Veel gebruikers waren gelinkt aan het Antwerpse drugsmilieu.

Exclusive Quality Cars had de auto’s in consignatie gekregen en bood ze via een Duits internetplatform te koop aan. Van wie de auto’s was onduidelijk. Youssef El B. legde uit dat een aantal luxewagens zijn persoonlijk bezit waren. Vroeger had hij een eigen vennootschap gehad maar die was al lang failliet. Tegenwoordig werkte hij voornamelijk via zijn Marokkaanse vennootschap en draaide daar een omzet van 500 tot 600 verkochte voertuigen per jaar. Een gedeelte van de auto’s werd naar rijke klanten in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten geëxporteerd. Youssef El B. verbleef evenwel meestal in België omdat hij hier het hoederecht over zijn kinderen had.