“Autodieven, geef me mijn been terug”: kankerpatiënt Stefan (58) is in één klap wagen én beenprothese kwijt

In de nacht van maandag op dinsdag werd de wagen van Stefan Aerts (58) aan de Ledeganckkaai in Antwerpen gestolen. Door de diefstal is hij niet alleen een auto maar ook zijn beenprothese op maat kwijt. “Het duurt weken tot maanden om een nieuwe beenprothese te laten maken, daarom wil ik een oproep doen aan de dieven om de zak met de prothese ergens achter te laten.”

Stefan Aerts is de oprichter van het familiebedrijf Childhome uit Kontich dat babyartikelen verkoopt. Een jaar geleden kreeg hij de diagnose van botkanker in zijn bekken. “In oktober heb ik mijn bekken operatief laten weghalen. Na maanden van revalidatie kan ik eindelijk enkele uren per dag wandelen met een prothese”, legt hij uit. Door de ziekte verkocht Stefan zijn zaak en verhuisde hij samen met zijn vrouw naar een serviceflat aan de Ledeganckkaai. De wagen van zijn vrouw stond er tijdens de nacht van maandag op dinsdag voor de deur. “Professionele dieven hebben de wagen gestolen om 2.51 uur ‘s nachts, dat is te zien op onze camerabeelden. Die wagen verliezen is erg, maar het is nog veel erger dat ik mijn prothese kwijt ben die in de koffer lag.”

Quote Zonder mijn prothese kan ik niet meer stappen. Omdat hij speciaal op maat gemaakt was, duurt het weken tot maanden om er een nieuwe te laten maken Stefan Aerts

Stefan wilt daarom via de media een oproep doen. “Zonder mijn prothese kan ik niet meer stappen. Omdat hij speciaal op maat gemaakt was, duurt het weken tot maanden om er een nieuwe te laten maken. De prothese bestaat uit een aluminium been met voet en zit opgeplooid in een zwarte zak in de koffer. Ik wil de dieven vragen om de zak met de prothese ergens achter te laten met mijn naam op. Als ik ze terug heb kan ik toch nog een aantal uren per dag op twee benen staan.”

De diefstal is voor Stefan de zoveelste tegenslag. “Na de operatie was de kanker weg, maar na 6 maanden bleek de tumor terug en was de kanker ook uitgezaaid naar mijn longen. Een week of vier geleden ben ik begonnen met bestralingen. We hopen dat dat een goed resultaat geeft. Ik wil positief blijven en ben in goede handen. Ik zal er ook voor blijven vechten! Als ik mijn prothese terug heb zou dat al een lichtpuntje zijn in deze moeilijke periode.”

Volledig scherm Stefan Aerts met zijn beenprothese. © rv

Volledig scherm De gestolen Toyota van Stefan Aerts. © rv