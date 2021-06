“Autodieven, geef me mijn been terug”: kankerpatiënt is in één klap wagen én beenprothese kwijt

ANTWERPEN/BRUSSEL IN BEELD. Orient Express stoomt twee keer door ons land deze week: “Histori­sche stoomtrein blijft tot de verbeel­ding spreken”

21:45 Slecht nieuws voor lokale treinspotters. De bekendste trein ter wereld, de Orient Express, heeft in Parijs urenlang vertraging opgelopen waardoor hij dinsdag geen tussenstop maakt in Antwerpen-Centraal. Maar niet getreurd, de historische blauwe wagons keren donderdag al terug naar de provincie, met in Essen een tussenstop van bijna een uur en ook een passage in de Koekenstad. Bovendien stopt de trein dinsdagavond wel even in Brussel-Zuid.