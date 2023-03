Autodeelbedrijf Miles Mobility lanceert vloot in Antwerpen

Voetbal eerste nationale Rupel Boom verliest ook in Ninove (1-0) en ziet kloof met barrage­plaats groeien: “Jammer van gemiste penalty en niet gefloten fout bij goal”

Rupel Boom stond voor twee zespuntenmatchen in de strijd om het behoud, maar net als vorige week tegen Jong Antwerp gingen de Steenbakkers met het kleinste verschil onderuit: 1-0 werd het bij het al tot degradatie veroordeelde Ninove. Tot overmaat van ramp voor de troepen van trainer Nicaise boog Hoogstraten een 0-2 achterstand tegen Jong OHL om in een 3-2 zege en bedraagt de kloof met de barrageplaats intussen al zes punten. Mathematisch kan het nog, maar is de redding nog een realistische doelstelling?