Auto’s onder de olie nadat vrachtwagen tegen onderkant van brug botst

Een vrachtwagen van Stadsreiniging heeft vanmorgen heel wat schade aangericht aan een brug in de Sterckshoflei in Deurne. De kraan van de vrachtwagen stak door een technisch defect te hoog op de vrachtwagen. Bij de doortocht ramde de kraan de onderkant van de brug. De drukleidingen van de kraan werden opengereten en de olie spoot in het rond. Geparkeerde wagens moesten door de brandweer gereinigd worden.