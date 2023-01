Auto met Duitse nummerplaat blijkt geseind na woninginbraak

Verder waren er nog twee bestuurders niet in het bezit van hun rijbewijs, hadden drie bestuurders een verlopen keuringsbewijs, waren twee chauffeurs niet in het bezit van een verzekeringsattest en had één voertuig de doorlopende witte lijn overschreden.

Tot slot probeerde de bestuurder van een auto met een Duitse nummerplaat aan een controle te ontkomen. Hij parkeerde zijn wagen vlak voor het dispositief en ging te voet verder. De politie had zijn handelingen opgemerkt en controleerde alvast de auto. Die bleek niet ingeschreven te zijn. De auto was eveneens geseind na een woninginbraak in 2021 en bleek eerder ook al eens betrokken te zijn bij een achtervolging waarbij de bestuurder meer dan 160 km/uur haalde. De man had ook geen geldig rijbewijs en in de auto is een verboden wapen gevonden. Zowel de passagier als de bestuurder zijn meegenomen voor verhoor. Hun auto en het verboden wapen zijn in beslag genomen.