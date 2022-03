Auto kopen of verkopen? Dan ben je bij Het Auto Agentschap Antwerpen op de Bisschoppenhoflaan aan het juiste adres

In 2015 werd Het Auto Agentschap opgericht. De Belgische franchise-organisatie telt intussen 13 vestigingen waarvan 12 in onze hoofdstad en in Wallonië. Hun meest recente vestiging op de Bisschoppenhoflaan in Antwerpen is een eerste stap richting de Vlaamse markt. Hun manier van werken is hier nog onbekend, maar daar willen ze snel verandering in brengen. “Ons doel is om in Vlaanderen in totaal 25 vestigingen te hebben, namelijk 5 in elke provincie”, zegt Murat.