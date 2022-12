Auto knalt tegen geparkeerde vrachtwagen op het Kiel: enorme schade en drie gewonden

Voetbal Challenger pro league Beerschot­voor­zit­ter Francis Vrancken blikt in Tene Pod Bene terug op 2022 en vooruit op 2023: “Beerschot is nog steeds een hip merk”

In de meest recente aflevering van podcast Tene Pod Bene was Beerschotvoorzitter Francis Vrancken de centrale gast. Vrancken vertelde onder meer over het nieuw te bouwen jeugdcomplex van de club. “Door de gestegen bouwkost moeten we de plannen wat herbekijken.”

28 december