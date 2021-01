Auto in brand gestoken in Wilrijk, maar dader vat zelf vuur: buurtbewoner filmt hoe dader al brandend wegloopt

Sparen Alles wat u moet weten over pensioen­spa­ren in 2021

7 januari Is ‘pensioensparen’ ook één van uw goede voornemens voor dit jaar? Hoe vroeger (lees: jonger) u eraan begint, hoe beter, want voor veel mensen zal het wettelijk pensioen niet volstaan om de levensstandaard te behouden wanneer ze stoppen met werken. Spaargids.be belicht de essentie in vijf punten.