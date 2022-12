Auto belandt op zijn zij op Turnhoutsebaan

Deurne “We zullen wel zien wat het lot ons brengt als ‘Ma­kro-kop­pel’”: werknemers rouwen op laatste werkdag in Deurne

Het doek is definitief gevallen. De Makro is dicht. En in Deurne gebeurde dat zelfs vroeger dan verwacht. Oorspronkelijk zou de winkel tot 15 uur deze namiddag open blijven, maar omdat de voorraad al twee uur daarvoor op was, sloot het filiaal zijn deuren al na het middaguur. Wat overbleef was een bescheiden, maar treurig afscheid tussen de werknemers. Velen van hen werkten hier al tientallen jaren en zijn hechte vriendinnen geworden. “Dat voel je op je spieren en in je hele lijf.”

30 december