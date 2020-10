Auditeur Raad van State oordeelt dat sluiting horeca onwettig is

AntwerpenEen auditeur van de Raad van State oordeelt dat de volledige sluiting van de horeca mogelijk ongrondwettelijk is. Op dit moment vergadert de Raad over de kwestie. Het arrest zal vanavond bekend worden gemaakt, wat zou kunnen leiden tot een schorsing van het ministerieel besluit. Maar, zelfs als zou blijken dat de sluiting in strijd is met de grondwet, wil dat nog niet zeggen dat cafés en restaurants kunnen openen, waarschuwt een expert.

De verregaande coronamaatregelen treffen weinig andere sectoren zo hard als de cultuurwereld en natuurlijk de horeca. Voor de tweede keer dit jaar moesten hoofdzakelijk cafés hun deuren sluiten voor het publiek, waardoor andermaal een financiële strop als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de uitbaters hangt.

De auditeur van de Raad van State argumenteert nu dat die sluiting mogelijk in strijd is met de grondwet. Over de specifieke beargumentering wil men nog niets kwijt, maar het arrest zal binnen enkele uren bekend worden gemaakt. Dat zou kunnen betekenen dat het ministerieel besluit over de sluiting van de horeca moet worden geschorst.

Quote Zelfs als zou blijken dat de horecaslui­ting in strijd is met de grondwet, raad ik uitbaters af om hun zaak te openen Stijn Verbist, expert Rechtsbescherming tegen de overheid

Begin deze week stapten drie voorname horeca-ondernemers naar de rechter met advocaten Kris Luyckx en Joost Bosquet aan hun zijde. Wim Van der Borght (Shrimp Tempura), Gunther Dieltjens (Horta Groep) en Jan Jacobs (Fiera, Brouwershuis en J&M Catering) willen de sluiting ongedaan laten maken omdat die volgens hen een inbreuk op de vrijheid van ondernemen en een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt.

Vanavond op café?

Toch wil dit niet zeggen dat we vanavond opnieuw op café of restaurant kunnen gaan. “Zelfs als uit het arrest zou blijken dat de sluiting van de horeca in strijd is met de grondwet, raad ik horecabazen af om hun zaak te openen”, zegt Stijn Verbist, die Rechtsbescherming tegen de overheid doceert. “Intussen zijn immers alweer nieuwe maatregelen genomen, of die zullen straks nog genomen worden. Die eventuele nieuwe maatregelen kan men dan natuurlijk wel weer opnieuw aanvechten.”

Ook de auditeur die de sluiting onwettig vindt, pleit niet voor een heropening van de sector. Hij adviseert om het ministeriële besluit niet op te schorten, zelfs als het in feite onwettig blijkt te zijn. Volgens de auditeur is een verdere overbelasting van de zorgsector niet aan de orde en primeert het algemene belang op dit moment.

Symboolwaarde

“We zijn vooral blij met de vaststelling dat de auditeur van de Raad van State ons gelijk geeft, dat de verplichte en selectieve sluiting van de horeca door de minister, niet wettelijk is. De juridische symboolwaarde hiervan is erg groot”, aldus Wim Van der Borght. “Hiermee wordt bevestigd dat de horeca niet zomaar een schakelaar is, die je te pas en te onpas aan of uit kan zetten. Horeca wordt iedere keer onterecht als eerste gesloten en mag slechts als laatste terug openen. Hopelijk is dat nu definitief voorbij.”

