Audit stad Antwerpen na heisa rond El Kaouakibi: 350.000 euro voor Let’s Go Urban verduisterd

AntwerpenVan de 3,5 miljoen euro aan investeringstoelages die de stad Antwerpen de voorbije jaren uitgaf aan de renovatie van het Urban Center op het Kiel - de vaste stek van Let’s Go Urban, het jongerenproject van Sihame El Kaouakibi - is 350.000 euro verduisterd. Dat meldt ATV op basis van het auditrapport van de stedelijke inspectie Financiën. De informatie wordt ons bevestigd in stadhuiskringen. Nog volgens het onderzoek zou El Kaouakibi zichzelf 100.000 euro per jaar aan loon hebben toegekend. Het rapport – én eventuele consequenties voor Let’s Go Urban – worden morgen op het schepencollege besproken.

Het Antwerpse stadsbestuur – voormalig schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) op kop – waren de voorbije jaren bijzonder gul voor Let’s Go Urban, het jongerenproject van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi. Sinds 2014 werd in totaal 5,2 miljoen euro aan stedelijke subsidies aan LGU uitgekeerd.

Een slordige 1,8 miljoen euro was bestemd voor de dagelijkse werking van de Let’s Go Urban, naar de organisatie van workshops dans, muziek, sport en multimedia bijvoorbeeld. Maar het grootste deel van het geld - ongeveer 3,5 miljoen euro - ging naar de renovatie van het Urban Center - de vaste stek van Let’s Go Urban aan de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel - én de bouw van het House of Empowerment. Dat laatste was een ambitieus nieuwbouwproject op een braakliggend terrein naast het Urban Center, met een overdekte galerij, danszalen, een muziekstudio, een lounge en polyvalente ruimtes.

Van de stedelijke investeringstoelagen voor de werken aan het Urban Center is voor zo’n 350.000 euro, zo’n 10 procent, verduisterd. Dat blijkt uit een auditonderzoek dat de inspectie financiën in opdracht van de stad uitvoerde na de heisa over de figuur van El Kaouakibi. Het rapport wordt morgen aan het Antwerpse schepencollege gepresenteerd, dat vervolgens een definitieve beslissing over Let’s Go Urban zal nemen. Het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) verkoos donderdagavond laat dan ook om niet te reageren.

Van 60.000 euro naar 100.000 euro loon per jaar

De werking van Let’s Go Urban werd eveneens doorgelicht door de stedelijke inspectie Financiën. Daaruit blijkt dat El Kaouakibi haar eigen loon verhoogde van 60.000 euro naar 100.000 euro op jaarbasis. Heel wat meer dan de medewerkers bij Let’s Go Urban.

Ook de befaamde keuken voor het Urban Center van 26.000 euro, die werd betaald met Let’s Go Urban-subsidies, maar uiteindelijk - zogezegd in het kader van een bruikleenovereenkomst - in het JJ House (de eventlocatie in het Jacob Jordaenshuis in hartje Antwerpen die door El Kaouakibi werd opgericht, red.) belandde, wordt in het rapport genoemd. De inspectie Financiën kwam immers te weten dat El Kaouakibi de bruikleen van de keuken nooit voorlegde aan de raad van bestuur, van Let’s Go Urban noch aan de stad. Ze tekende die beslissing zelf en alleen.