Assisenzaak tegen Sharia4Belgium-kopstuk Hicham Chaib uitgesteld na administratieve fout: tientallen kandidaat-juryleden voor niets opgedaagd

“Ik besef dat u vandaag schikkingen heeft moeten treffen met uw werk en uw gezin om hier aanwezig te kunnen zijn, maar we nemen deze beslissing dan ook niet lichtzinnig.” Zo sprak de voorzitter vanochtend de aspirant-juryleden toe. Het was langer dan gewoonlijk aanschuiven bij het Antwerps justitiepaleis omdat vandaag normaliter de jury zou worden samengesteld voor het assisenproces tegen voormalig Sharia4Belgium-kopstuk Hicham Chaib. Vele tientallen mensen waren daarvoor opgeroepen.

Een administratieve kemel gooide echter roet in het eten. Het is al enkele jaren onduidelijk waar Chaib momenteel verblijft en er wordt zelfs ernstig getwijfeld of hij überhaupt nog wel in leven is. Hij zal dus niet aanwezig zijn op zijn eigen proces en wordt evenmin vertegenwoordigd door een advocaat. In dat geval moet de rechtbank overgaan tot een proces bij verstek.