Assisenklant riskeert celstraf voor moordpoging op portier: “Ik wilde hem alleen maar afschrikken”

Gouden Giro Van Thomas over Roglic tot Vlasov: welke renners kunnen Evenepoel vervangen in jouw Gouden Gi­ro-ploeg?

Het nieuws over de opgave van Remco Evenepoel (23) sloeg in als een bom. De rozetruidrager was de gedoodverfde favoriet om de Ronde van Italië op zijn naam te schrijven, maar het alom gekende virus gooide roet in het eten van onze landgenoot. Ook voor de Gouden Giro-spelers is het afhaken van Evenepoel een kleine ramp. Zo goed als alle deelnemers hebben de wereldkampioen geselecteerd. Wie kan hem vervangen in jouw ploeg? Ontdek het hieronder.