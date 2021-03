ASSISEN. “Zelden zag ik zo’n laffe roofmoord”: aanklager eist tot 30 jaar cel tegen Roemenen die zwakbegaafde Leo (59) doodden en bestalen

Antwerpen Buurtcine­ma De National, een verhaal dat begon als een sprookje maar eindigt in mineur: bezieler donderdag voor rechtbank

3 maart Stefan D.V. moet zich donderdag verantwoorden voor de rechtbank voor gesjoemel met subsidies en het vervalsen van officiële documenten. D.V. herontdekte in 2016 de verloren gewaande buurtcinema De National in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord en wilde het gebouw in al haar glorie herstellen. Het verhaal van een meer dan 100 jaar oude cinema, een kapotte regenpijp en 400.000 euro.