ASSISEN. Volgens Vermassen zijn vader en zoon schuldig aan moord: “Terwijl Mehmet herlaadde, sloeg Nihat de jongens met een ijzeren staaf”

Antwerpen ASSISEN. “In de gevangenis zei mijn man dat dit nooit had mogen gebeuren en ik geloof hem”: Vrouw en kinderen van Mehmet Yavuz schetsen beeld van een lieve, bezorgde vader en echtgenoot

‘Een zorgzame, lieve man die goed voor zijn kinderen zorgde.’ Dat is het beeld dat we vrijdag kregen van Mehmet Yavuz (64). Zijn familie en vrienden hadden niets anders dan lof over voor hem en gaven uitgebreid te kennen dat ze hem nooit tot een dodelijke schietpartij in staat hadden gezien. Gelijktijdig blijkt dat Mehmet sinds zijn aankomst in België er toch moeite mee had om zijn strafblad schoon te houden.

11 februari