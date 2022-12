ASSISEN. “Volgens getuigen trekt u wel vaker een mes bij ruzies.” Reyes del Rosario blijft tijdens verhoor ontkennen dat hij Joël Ozuna in het hart stak

Antwerpen Einde verhaal voor Jazz Middelheim? Organisa­tie achter bekend Antwerps jazzfesti­val failliet

Slecht nieuws voor de Antwerpse jazzfanaat. De vzw achter Jazz Middelheim, die ook Gent Jazz organiseert, is failliet. Jazz Middelheim wordt al sinds 1969 gehouden, eerst in het Middelheimpark, later in het naburige Park Den Brandt.

