ASSISEN. Selahaddin Tankisi schuldig aan moord op Mehmet Özkaraman: “Hij had voldoende tijd om zich te bedenken, maar volhardde in zijn beslissing.”

ANTWERPEN Dan toch nog groot WK-dorp in Antwerpen voor Rode Duivels: “Naar voetbalter­men ongeziene productie om te vieren als nooit tevoren”

Hoezo geen animo voor de Rode Duivels en het WK voetbal in Qatar? Dat is buiten festivalorganisatoren Ugur Akkus en Alain Geuns gerekend. Op de valreep zorgt het duo nog voor een groot supportersdorp om de Belgen richting goud te schreeuwen. Scène voor al dat feestgedruis is evenementenhal Waagnatie, zodat slecht weer geen spelbreker kan zijn. “Waarom zou België geen wereldkampioen kunnen spelen? Deze kans mogen we niet laten passeren.”

27 september