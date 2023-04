ASSISEN. “Mijn broer vertrok voor een beter leven, maar kwam terug in een kist”: emotionele getuigenis door broer Ismet Osmanaj

Een lieve, intelligente man die alleen maar kennis wilde overbrengen en tussenbeide kwam wanneer er ruzie was. Zo omschrijven zijn naasten Ismet Osmanaj (52). Dat hij zijn doder Betin A. (50) de huid volgescholden zou hebben in het bijzijn van zijn stiefkinderen? Schier onmogelijk, menen ze. “Ismet was absoluut niet agressief. En mocht hij geweten hebben dat zijn leven in gevaar was, dan was hij nooit naar België gekomen.”