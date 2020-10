ASSISEN. Maandenlang zat Kevin onschuldig in de cel voor moord op zijn vader, na 13 jaar (!) staat de échte dader terecht

Antwerpen Tweede test medewer­kers rusthuis Melgeshof: minder dan 10% positief en niet 50% die eerst was doorgege­ven

22 oktober Goed nieuws in rusthuis Melgeshof: niet vijftig procent, maar waarschijnlijk minder dan tien procent van de medewerkers is besmet met corona. Dat blijkt uit de resultaten van een tweede test. Ook alle bewoners zijn getest, hoewel niemand voorlopig positief was in Melgeshof, maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.