ASSISEN LIVE. “Wees nu eindelijk eens eerlijk, dan heb je zelf ook rust!”: Ex-vrouwen die geslagen werden door Du Lion komen getuigen op assisen

Binnenkijker “Soms waait het zo hard dat onze lampen wiebelen”: Jef (31) en Astrid (30) renoveer­den een penthouse op de zestiende verdieping

Dat je niet mag afgaan op eerste indrukken, geldt zeker voor het oude, grauwe flatgebouw waar Jef en Astrid op de Antwerpse Linkeroever wonen. Maar binnen is de kans groot dat je er nooit meer weg wilt. Het penthouse van 170 m² is na een totaalrenovatie adembenemend mooi, het uitzicht eveneens, zag onze woonexpert Bjorn Cocquyt. “Bij een heldere hemel herkennen we zelfs het Atomium.”

12 februari