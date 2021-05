ASSISEN LIVE. Vlaamse ‘Bonnie en Clyde’ horen vandaag hun straf: “Geen verzachtende omstandigheden in deze zaak”

Antwerpen La­ge-emissiezo­ne leverde Antwerpen op vier jaar al 45 miljoen euro aan boetes op: “Stijging in 2020 was te brutaal”

3 mei De Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) blijft voor gekibbel zorgen. “Dat er in 2020 voor 15 miljoen euro boetes is uitgeschreven, is een blamage voor de stad”, zegt gemeenteraadslid Niel Staes (Groen). “We zijn pro LEZ, maar de communicatie over de regels moet veel beter. Het systeem mag nooit een structurele bron van inkomsten worden.” Schepen Tom Meeuws (Vooruit) relativeert: “Eind 2020 was niet eens 1 procent van de automobilisten in overtreding.”