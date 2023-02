ASSISEN LIVE. “Telkens iemand getuigt, krijg ik een krop in de keel”: Vandaag is moraliteit van Eve Poppe en Du Lion zelf aan de beurt

AntwerpenEen regulier assisenproces zou na vijf hele dagen al afgelopen zijn. Bij het dossier Stephaan Du Lion zitten we nog maar in de helft. En ook dag 6 belooft nog interessant te worden. Vandaag getuigen vrienden en familie van Eve Poppe over wat voor persoon zij was in hun ogen. Nadien gaan we over naar het moraliteitsverslag van Du Lion zelf. “Spijt? Geheugenverlies? Geloof ik allemaal niks van. In mijn ogen is hij een beest”