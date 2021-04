ASSISEN LIVE. "Stop met de leugens en met elkaar te beschuldigen! Het belangrijkste is dat de familie van Christine, en in hoofdzaak haar 3 minderjarige kinderen, te weten komen wie wat gedaan heeft”

ANTWERPEN/MECHELEN Eenzame cellist brengt leven in iconische gebouwen die leegstaan door crisis

11:09 Het project ‘Alone, but nog forgotten’ van Night of the Proms-cellist Christoph Bunzendahl is afgerond. De afgelopen maanden toerde hij iconische gebouwen in Antwerpen en Mechelen rond die leegstaan door de crisis, zoals fitnesscentra en horecazaken, maar ook het Sportpaleis en het anders zo bedrijvige hoofdkantoor van Telenet. Alle muzikale passages zijn nu in een concertfilm gegoten die je gratis online kunt bekijken.