ASSISEN LIVE. Levenslange opsluiting voor glazenwasser Stephaan Du Lion (58), na moord op vier vrouwen in jaren 90

Glazenwasser Stephaan Du Lion misbruikte begin jaren negentig zijn job om binnen te komen bij Ariane Mazijn (1992) en Eve Poppe (1997). Hij verkrachtte hen en bracht hen daarna om het leven door hen te wurgen en hen in de borst te steken. Bijna 30 jaar lang kwam hij ermee weg, tot een nieuw misdrijf in 2015 ervoor zorgde dat zijn DNA in de databank van justitie terechtkwam en een match opleverde met het sperma dat gevonden werd op het lichaam van Ariane Mazijn. Niet veel later biechtte hij zelf nog de moorden op Lutgarda Bogaerts (1993) en Maria Van den Reeck (1994) op. Lees alles over deze zaak in ons dossier.