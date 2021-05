ASSISEN LIVE. “Laudet heeft zijn verklaring afgelegd en is daarbij gebleven. Van De Velde is 20 keer van gedacht veranderd.” Na emotionele getuigenissen houden advocaten vandaag pleidooien

ANTWERPEN/SCHILDE #BloomFor­Ju­lie: oproep om naasten in de bloemetjes te zetten twee jaar na dood Julie Van Espen

30 april Twee jaar is het volgende week dinsdag geleden dat Julie Van Espen overleed. PUNT. vzw roept via de campagne #BloomForJulie op om bloemen te geven aan iemand in je omgeving. “Niet enkel een actie om Julie te herdenken, maar voor alle slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”