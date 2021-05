ASSISEN LIVE. “Laudet en Van De Velde zijn te laf om aan de nabestaanden toe te geven wat er gebeurd is” Na emotionele getuigenissen houden advocaten vandaag pleidooien

ANTWERPEN Eerste testevene­ment in Bourla­schouw­burg goed verlopen: “Je voelde de honger bij het publiek, het applaus voelde als een ontlading”

2 mei “Dit is níet het nieuwe normaal, cultuur is veilig.” Het Antwerpse Toneelhuis kon zaterdagavond niet genoeg benadrukken dat de première van de voorstelling ‘April’ een testevenement was. “Het is niet de bedoeling dat onze bezoekers vanaf nu telkens twee coronatesten moeten ondergaan, we doen dit enkel om de luchtkwaliteit te meten en de logistiek uit te testen.”