ASSISEN LIVE. Jury in beraad over strafmaat voor Vlaamse ‘Bonnie en Clyde’

Antwerpen ASSISEN LIVE. Marc Laudet en Ashley Van De Velde schuldig aan roofmoord op Christine Lenaerts

9:13 Na een lange en emotioneel uitputtende week voor de familieleden van Christine Lenaerts beginnen vandaag in de assisenzaal in Antwerpen de pleidooien. Meesters Vanmechelen, Filipowicz, Du Moulin en Boon kregen vandaag de kans om de jury wat milder te stemmen tegenover hun respectieve cliënten, die de afgelopen week vooral veel onderling geruziet hebben. Vanavond is de hamer dan definitief gevallen. Ze zijn allebei schuldig aan roofmoord en wederrechtelijke vrijheidsberoving.