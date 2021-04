ASSISEN LIVE: “Ik ben Christine. Ik kan niet veel zeggen, maar ik ben ontvoerd.” Proces over roofmoord op gevangenisverpleegster start vandaag

Volg hier de live verslaggeving van het assisenproces tegen Ashley Van De Velde en Marc Laudet. In onze voorbeschouwing vindt u terug wat we tot nu toe al weten. De zitting start om 9 uur.

Op 24 april 2018 brengen Ashley Van De Velde en Marc Laudet Christine Lenaerts om het leven. Ze verstoppen haar lichaam in het struikgewas en gaan ervandoor met hun buit: Christine’s zwarte Dacia Duster die ze willen verkopen en een stom van meer dan 15.000 euro aan cash geld. In Antwerpen vertrekken ze 2 dagen later met de bus naar Spanje, waar ze op 27 april worden aangehouden na een internationaal aanhoudingsbevel. Het tweetal hangt een levenslangse gevangenisstraf boven het hoofd voor roofmoord en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Christine had volgens het dossier nochtans nobele bedoelingen gehad. Ze zou Ashley in huis hebben genomen nadat die tijdens een echtelijke ruzie flink was toegetakeld door Marc. Christine was naar eigen zeggen niet enkel Ashley’s verpleegster in de gevangenis, maar ook een vertrouwenspersoon. Van De Velde zag dat kennelijk anders. Voor haar was Christine ‘een vrouw van wie ze alles gedaan kreeg’. Christine’s goede bedoelingen kostten haar uiteindelijk alles. Haar lichaam werd gevonden op 26 april 2018.