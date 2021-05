ASSISEN LIVE. “Er kan maar één besluit zijn: schuldig. We vragen jullie deze parasieten uit de maatschappij te halen.” Na emotionele getuigenissen houden advocaten vandaag pleidooien

Wilrijk Brand tegenover crematori­um aan Krijgsbaan onder controle: pand zwaar beschadigd, maar niemand gewond

2 mei De brandweer van Antwerpen is zaterdagavond uitgerukt voor een brand aan de Jules Moretuslei in Wilrijk. De vuurhaard veroorzaakte bijzonder veel rook, waardoor de politie ook een BE-alert had uitgestuurd naar omwonenden om ramen en deuren te sluiten. De schade aan het pand is aanzienlijk, maar niemand raakte gewond.