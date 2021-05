ASSISEN LIVE. “Christine is gestorven zoals ze geleefd heeft: voor andere mensen.” Na emotionele getuigenissen houden advocaten vandaag pleidooien

Antwerpen Kogelgaten in Schippers­kwar­tier aangetrof­fen: “Waar­schijn­lijk vannacht afgescho­ten, maar niemand belde de politie”

2 mei In de Oudemansstraat in het Antwerps Schipperskwartier zijn er kogelgaten gevonden in het venster van een tattooshop. Dat bevestigt het Antwerps parket. Vermoedelijk zijn de schoten in de nacht van donderdag op vrijdag gelost, maar de omstandigheden waaronder dat gebeurde zijn nog onduidelijk.