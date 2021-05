ASSISEN. Levenslange opsluiting voor Ashley Van De Velde en Marc Laudet, evenals terbeschikkingstelling van 15 jaar

ANTWERPEN/GEETBETS “Mijn wraak zal niet zoet zijn. Vandaag voor 17 uur zal de eerste…afgaan”: valse bommelder hof van Beroep in Antwerpen krijgt twintig maanden cel

3 mei Een 55-jarige man uit Geetbets, die in niet mis te verstane zinnen had gedreigd met een bom aan het Antwperse hof van Beroep is veroordeeld tot twintig maanden cel. De vijftiger was misnoegd omdat hij er ook veroordeeld werd voor brandstichting. Twee keer pleitte de man onschuldig, twee keer was het tegendeel waar.