ASSISEN. Kevin (31), die onterecht in de cel zat voor vadermoord, getuigt: “Ik ben een wandelende tijdbom”

Antwerpen Antwerpse ziekenhui­zen roepen in open brief op tot naleven coronamaat­re­ge­len: “Doe het niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw geliefden, uw vrienden, uw buren en onze verpleeg­kun­di­gen en artsen”

27 oktober De verschillende Antwerpse ziekenhuizen hebben een gezamenlijk statement gemaakt naar de bevolking in een open brief. Daarin vragen de ziekenhuizen met aandrang dat iedereen zich aan de geldende regels houdt om het coronavirus in te dijken. “Onze verpleegkundigen en artsen en alle verzorgend personeel hebben zich volop gesmeten bij de opvang van de eerste golf. Vandaag zetten ze zich opnieuw in met risico voor eigen gezondheid. Nog niet of amper gerecupereerd bekampen ze nu een volgende golf waarvan de impact mogelijk nog groter is dan de vorige,” klinkt het.