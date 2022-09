ASSISEN. “Je kon het gewoon niet aan dat hij twee vrouwen had”: advocaat Walter Damen laat geen spaander heel van verweer beklaagde

Antwerpen ASSISEN. Selahaddin T. legt verwarren­de verklarin­gen af: “Hoeveel vrouwen heeft die eerloze pooier eigenlijk?”

Volgens Selahaddin T. (60) was het slechts een kwestie van tijd voor hij voor de rechtbank zou belanden. Tijdens zijn verhoor in het Antwerpse assisenhof vertelde hij uitgebreid hoe zijn relatie met Mehmet Özkaraman, die hij eerst als een broer beschouwde, langzaam afbrokkelde tot hij hem haatte en uiteindelijk om het leven bracht in diens naaiatelier in de Brederodestraat. Maar Selahaddins verhoor was maandag warrig en onduidelijk, net als de verklaringen die hij tijdens het onderzoek aflegde. “’Kom je om te sterven, Selahaddin?’ zei Mehmet me”

27 september