ASSISEN. “Je kon gewoon niet aan dat je eenzaam was en dat je zonnige vriend alles voor elkaar had.” Advocaten familie Özkaraman laten niets heel van Selahaddin Tankisi

BORGERHOUT Gedaan met festivals op Spoor Oost? Wel als het aan district ligt: “Alsof stad alle herrie en overlast in Borgerhout wil dumpen”

Voor het eerst zes weken Sinksenfoor. Voor het eerst Sinksenfoor tot twee uur ’s nachts. Voor het eerst hiphopfestival Fire Is Gold. Voor het eerst technofestival Vaag Outdoor. En nu ook een nieuwe editie van StuDay en voor het eerst het gloednieuwe Fear Festival. Spoor Oost is na maandenlang testen en vaccineren dé plek voor massa-evenementen geworden in Antwerpen. Maar de buurt kan dat niet langer aan, aldus het districtsbestuur. “Je hoort de muziek en het gegil tot een kilometer ver, er is verkeersoverlast en onze publieke ruimte wordt afgezet.”

28 september