ASSISEN. “Ik was liever zelf gestorven in Emre’s plaats.” Mehmet en Nihat Yavuz tonen berouw en jury gaat in beraad: extra bewaking aan justitiepaleis

Koelbloedig en bij klaarlichte dag schiet Mehmet Yavuz op 2 februari 2019 twee jonge Turkse mannen neer in de Antwerpse Brederodestraat. De twee neven Emre en Ozan Sögütlü kwamen immers verhaal halen in de pitabar van de zoon van Mehmet, Nihat Yavuz. De avond voordien had die enkele mannen buitengezet. Emre krijgt een kogel in zijn oog en sterft enkele uren later. Ozan wordt geraakt door vijf kogels, maar overleeft. Hij is voorgoed verlamd aan zijn benen. Vader en zoon Yavuz worden beschuldigd van moord en tweevoudige poging tot moord. Lees meer over dit assisenproces in ons dossier.