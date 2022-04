ASSISEN. “Ik verdiende het om met zuur overgoten te worden, zei hij. Dan zouden anderen me niet meer aantrekkelijk vinden”: Mama van Jonas V. schetst onthutsend beeld over papa Adel

Op 1 augustus 2020 brengt de dan 20-jarige Jonas V. zijn vader Adel Mabrouk (60) om het leven in zijn ouderlijke woning in Essen. Na de zoveelste familieruzie, waarbij Adel volgens Jonas agressief werd, neemt Jonas een revolver die hij een jaar eerder had gekocht en vuurt hij vijf kogels op zijn vader af. Adel leidde bovendien een ‘dubbelleven’, waarbij hij getrouwd was met één vrouw, met wie hij twee kinderen had, maar ook een relatie had met de moeder van Jonas. Lees er alles over in ons dossier.