ASSISEN. “Ik moest zeker weten dat het wapen werkte voor het geval ik het nodig had.” Jonas V. vertelt opnieuw over de avond waarop hij zijn vader doodde

Antwerpen/EssenHet proces tegen Jonas V. (22), die zijn vader Adel Mabrouk (60) doodde op 1 augustus 2020, is maandag officieel van start gegaan. Zoals gebruikelijk voelde de voorzitter hem eerst uitgebreid aan de tand over zijn jeugd en over wat er nu precies gebeurd is. Opnieuw schetste Jonas een treurig beeld van hoe hij met zijn ogen dicht zijn vader neerschoot, maar over sommige details blijft hij vaag. “Dat ik ‘nu is het afgelopen’ heb gezegd, kan ik me niet herinneren.”